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Diyarbakır’da geçtiğimiz ay yerleştirilen OED cihazları çalındı

Diyarbakır’da geçtiğimiz ay yerleştirilen OED cihazları çalındı
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Diyarbakır’da geçtiğimiz ay hastane dışında meydana gelebilecek ani kalp durmalarında erken müdahaleyi mümkün kılmak ve hayatta kalma oranlarını artırmak amacıyla farklı noktalara yerleştirilen OED cihazı çalındı.

Diyarbakır'da geçtiğimiz ay hastane dışında meydana gelebilecek ani kalp durmalarında erken müdahaleyi mümkün kılmak ve hayatta kalma oranlarını artırmak amacıyla farklı noktalara yerleştirilen OED cihazı çalındı.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, hastane dışında meydana gelebilecek ani kalp durmalarında erken müdahaleyi mümkün kılmak ve hayatta kalma oranlarını artırmak amacıyla önemli bir uygulamayı hayata geçirmişti. Kentte insan yoğunluğunun bulunduğu 3 noktaya yerleştirilen yerli üretim Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazı, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Güvenlik güçleri, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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