Diyarbakır’da geceyi aydınlatan anız yangını

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde geceyi aydınlatan anız yangını söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Mardin kara yolunun Çınar ilçesi mevkisinde dün gece henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Geceyi aydınlatan alevler, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 4 saat sonra söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı