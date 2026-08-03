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Diyarbakır’da geceyi aydınlatan anız yangını

Diyarbakır’da geceyi aydınlatan anız yangını
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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde geceyi aydınlatan anız yangını söndürüldü.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde geceyi aydınlatan anız yangını söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Mardin kara yolunun Çınar ilçesi mevkisinde dün gece henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Geceyi aydınlatan alevler, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 4 saat sonra söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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