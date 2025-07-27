Diyarbakır'da Fırtına, 6 Büyükbaş Hayvanın Telef Olmasına Neden Oldu

Diyarbakır'da Fırtına, 6 Büyükbaş Hayvanın Telef Olmasına Neden Oldu
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan fırtına nedeniyle devrilen elektrik direği, meradan dönen 6 büyükbaş hayvanın akıma kapılmasına yol açtı. Dicle Elektrik, olayla ilgili inceleme başlattı ve zararın giderileceğini açıkladı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde fırtına yüzünden devrilen elektrik direği, buradan geçmekte olan 6 büyükbaş hayvanın akıma kapılarak telef olmasına yol açtı.

İlçenin kırsal Kutlu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan fırtına nedeniyle elektrik direği devrildi. O sırada meradan dönen 6 büyükbaş hayvan, devrilen direğe bağlı olan elektrik tellerinin temas etmesi sonucunda akıma kapılarak telef oldu. Dicle Elektrik, elde olmayan bir sebeple yaşanan bu olayla ilgili gerekli incelemenin yapıldığını, gerek duyulursa besicinin zararının mevzuata uygun şekilde karşılanacağını bildirdi. Devrilen direk ve bağlı hattın onarımına ise başlandığı öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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