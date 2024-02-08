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Diyarbakır'da firari hükümlü yakalandı

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Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde hakkında 18 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde hakkında 18 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kocaköy İlçe Jandarma Komutanlığınca hakkında arama kararı bulunan ve hüküm cezası alan kişilere yönelik yapılan çalışmalar sonucu "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş ceza kararı bulunan firari hükümlü M.K., saklandığı adreste yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Jandarma Güvenlik Yakalama Ceza Adliye Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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