Yangın bir evi küle çevirdi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olay, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 209. Sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı