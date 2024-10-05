Diyarbakır'da Eşini Öldüren Uzman Çavuş İntihar Etti

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde eşini cadde ortasında öldüren uzman çavuş, intihar etti.

Merkez Sur ilçesi Süleyman Nazif Mahallesi Melik Ahmet Caddesi'nde uzman çavuş Muhammed Recai Işık, eşi Bedriye Işık'a, silahlı saldırıda bulunduktan sonra intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde ikisinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR