Diyarbakır'da Elektronik Sigara Dolandırıcılığına Operasyon

Diyarbakır'da Elektronik Sigara Dolandırıcılığına Operasyon
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Diyarbakır'da, sosyal medya üzerinden boş elektronik sigara kutularını dolu gibi göstererek dolandırıcılık yapan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. Jandarma, 20 Mayıs'ta düzenlediği operasyonda çok sayıda boş kutu ve dolandırıcılıkta kullanılan materyalleri ele geçirdi.

Diyarbakır'da sosyal medyada boş elektronik sigara kutularını dolu gibi göstererek pazarlamada kullanmak ve dolandırıcılık yapmaktan gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığınca sosyal medya alım-satım platformlarında boş elektronik sigara kutularını dolu gibi göstererek pazarlamada kullandıkları ve dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 20 Mayıs'ta Bağlar ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda dolandırıcılık eylemlerinde kullanılan muhtelif miktarda boş elektronik sigara kutusu, 5 adet cep telefonu ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen S.Ç., Y.D., M.M.E., Ö.B., S.F., H.C.D., M.E.K. ve A.Ç. gözaltına alındı. 22 Mayıs'ta Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen S.Ç., Y.D., S.F., M.M.E., A.Ç. ve M.E.K. isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.B. ve H.C.D. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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