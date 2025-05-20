Diyarbakır'da Ehliyetsiz Motosiklet Kullanımı Nedeniyle Gerginlik

Diyarbakır'da Ehliyetsiz Motosiklet Kullanımı Nedeniyle Gerginlik
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde ehliyetsiz motosiklet kullanan bir sürücüyü durduran bekçilerle vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. Olay yerine gelen polis ekipleri durumu kontrol altına aldı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde ehliyetsiz motosiklet kullanan sürücüyü yakayarak durumu polise bildiren bekçiler ile vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Ofis Semti Sanat Sokak'ta ehliyetsiz motosiklet kullandığı öne sürülen bir sürücü, bekçiler tarafından durduruldu. Anonsla birlikte olay yerine trafik polisi ekibi yönlendirildi. Bekçilerin, şüpheliyi bırakmak istememesi üzerine çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Yaşanan gerginliğin büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, ehliyetsiz olduğu belirlenen motosiklet sürücüsünü polis aracına alarak götürdü. Motosiklet ise çekiciyle kaldırıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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