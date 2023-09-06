Diyarbakır'da Düğün Salonunda Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda gerçekleşen silahlı saldırıda damat A.E.'ye 8 kurşun isabet etti, ayrıca 10 yaşındaki E.K. de seken kurşunla yaralandı. Şüpheli S.E. kaçarken, A.E.'nin durumu ağır.

DİYARBAKIR'da, düğün salonuna girerken silahlı saldırıya uğrayan damat A.E.'ye (20) 8 kurşun isabet etti, 10 yaşındaki E.K. da seken kurşunla bacağından yaralandı. Şüpheli S.E. kaçarken, A.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Damat A.E., gelin ile birlikte salona girdiği sırada şüpheli S.E., belinden çıkardığı tabancayı peş peşe ateşledi. Davetliler panikle kaçışırken, 8 kurşun isabet eden A.E. ile düğüne katılanlar arasında yer alan E.K. da seken kurşunun isabet etmesiyle bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, damat A.E. ve E.K. yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan damat A.E.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüpheli S.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.