Haberler

Diyarbakır merkezli 8 ilde 'bungalov dolandırıcılığı' operasyonu: 210 milyon liralık vurgun

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, sahte internet siteleri aracılığıyla bungalov ev kiralama vaadiyle dolandırıcılık yapan 15 kişi yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 210 milyon liralık işlem hacmi belirlendi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden 'bungalov ev kiralama' vaadiyle yüzlerce vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 15 şüpheli yakalandı. Yapılan incelemelerde MASAK raporuna göre şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarında toplam 210 milyon 58 bin 259 liralık bir işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi. Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir, Manisa, Gaziantep, Bursa, Samsun ve Zonguldak'ta eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, dijital ortamda sahte kiralama sayfaları oluşturarak vatandaşları mağdur eden 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

