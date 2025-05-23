Diyarbakır'da 'Daltonlar' Operasyonu: 3 Tutuklama

Diyarbakır'da 'Daltonlar' Operasyonu: 3 Tutuklama
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Diyarbakır ve Batman'da iş yeri kurşunlama ve kundaklama eylemlerine katılan 'Daltonlar' çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve mermiler ele geçirildi.

Jandarmanın "Daltonlar" çetesi operasyonunda 3 tutuklama

DİYARBAKIR - Diyarbakır ve Batman'da iş yeri kurşunlama ile kundaklama eylemlerine katılan "Daltonlar" çetesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğünce, 10 Nisan'da Kayapınar ilçesinde meydana gelen iş yeri kurşunlama olayı sonrasında yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda "Daltonlar Suç Örgütü" üyesi 'Alican Çakır' kod adlı A.G'nin talimatlarıyla hareket ederek iş yeri kurşunlama, 26 Mart'ta yine Kayapınar ilçesinde iş yerine molotof kokteyl atmak suretiyle kundaklama ve 22 Mayıs'ta Batman ilinde iş yeri kurşunlama eylemlerini gerçekleştiren F.A. ve R.K. isimli şüpheliler Kayapınar ilçesinde icra edilen operasyonda yakalandı.

Yakalanan şüphelilere ait ev ve eklentiler de yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 130 adet tabanca mermisi, 1 adet 6136 kapsamında kama ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - 3.Sayfa
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