Diyarbakır'da 'Daltonlar' Operasyonu: 3 Tutuklama

Jandarmanın "Daltonlar" çetesi operasyonunda 3 tutuklama

DİYARBAKIR - Diyarbakır ve Batman'da iş yeri kurşunlama ile kundaklama eylemlerine katılan "Daltonlar" çetesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğünce, 10 Nisan'da Kayapınar ilçesinde meydana gelen iş yeri kurşunlama olayı sonrasında yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda "Daltonlar Suç Örgütü" üyesi 'Alican Çakır' kod adlı A.G'nin talimatlarıyla hareket ederek iş yeri kurşunlama, 26 Mart'ta yine Kayapınar ilçesinde iş yerine molotof kokteyl atmak suretiyle kundaklama ve 22 Mayıs'ta Batman ilinde iş yeri kurşunlama eylemlerini gerçekleştiren F.A. ve R.K. isimli şüpheliler Kayapınar ilçesinde icra edilen operasyonda yakalandı.

Yakalanan şüphelilere ait ev ve eklentiler de yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 130 adet tabanca mermisi, 1 adet 6136 kapsamında kama ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.