Diyarbakır'da cinayetten gözaltındaki kuzenin ayakkabısında Yasemin'e ait kan izi çıktı

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 9 yaşındaki Yasemin Yıldırım'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kız kuzeni M.Ç.'nin ayakkabısındaki kan izlerini fark etti. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede; kan izlerinin Yasemin'e ait olduğu belirlendi. Gözaltındaki M.Ç.'nin işlemleri sürüyor.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 9 yaşındaki Yasemin Yıldırım'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kız kuzeni M.Ç.'nin ayakkabısındaki kan izlerini fark etti. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede; kan izlerinin Yasemin'e ait olduğu belirlendi. Gözaltındaki M.Ç.'nin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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