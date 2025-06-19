Diyarbakır'da cinayetten gözaltındaki kuzenin ayakkabısında Yasemin'e ait kan izi çıktı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 9 yaşındaki Yasemin Yıldırım'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kız kuzeni M.Ç.'nin ayakkabısındaki kan izlerini fark etti. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede; kan izlerinin Yasemin'e ait olduğu belirlendi. Gözaltındaki M.Ç.'nin işlemleri devam ediyor.