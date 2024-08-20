Diyarbakır'da çıkan yangın otomobile sıçradı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde çalılıklarda çıkan yangının çevrede bulunan otomobile sıçraması sonucu kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Kulp ilçesi Tuzla Mahallesi'nde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle mahalledeki çalılıkta çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Kıvılcımlar, S.B.'ye ait park halindeki 21 ADC 934 plakalı otomobile sıçradı. S.B., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - DİYARBAKIR