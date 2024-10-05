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Diyarbakır'da Boşanma Aşamasındaki Eşine Ateş Eden Uzman Çavuş, İntihar Etti

Diyarbakır'da Boşanma Aşamasındaki Eşine Ateş Eden Uzman Çavuş, İntihar Etti
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Diyarbakır'da uzman çavuş Muhammed Recai Işık, boşanma aşamasındaki eşi Bedriye Işık'ı tabancayla vurduktan sonra yaşamına son verdi. Olay, şehir merkezinde bir iş yerinin önünde gerçekleşti.

DİYARBAKIR'da uzman çavuş Muhammed Recai Işık (29), önce, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Bedriye Işık'ı (29) tabancayla öldürdü, ardından da kendi yaşamına son verdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Sur ilçesi Melik Ahmet Caddesi'ndeki Turgut Özal Yer Altı Çarşısı'ndaki bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre; uzman çavuş Muhammed Recai Işık, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Bedriye Işık'a, yanında getirdiği tabancayla ateş edip ağır yaraladı. Uzman çavuş, daha sonra tabancasını başına dayayıp ateş etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde uzman çavuş Muhammed Recai Işık ile Bedriye Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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