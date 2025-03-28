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Diyarbakır'da Bayram Tatilinde Trafik Denetimleri Arttı

Diyarbakır'da Bayram Tatilinde Trafik Denetimleri Arttı
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Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında Diyarbakır'da trafik polisleri, 9 günlük tatil boyunca artırılmış denetimlerle sürücülerin güvenli seyahat etmelerini sağlamak için uyarılarda bulunuyor.

Diyarbakır'da trafik polislerinin bayram tatilinde denetimleri artıyor.

Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmeleri için çeşitli denetim yöntemleriyle 9 günlük tatil boyunca çalışmaların artarak devam edeceği bildirildi. Trafik ekipler, sürücülere güvenlik yolculuk konunda uyarılarda bulundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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