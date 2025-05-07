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Diyarbakır'da Avukat Yasin İçli bürosunda silahlı saldırıya uğradı

Diyarbakır'da Avukat Yasin İçli bürosunda silahlı saldırıya uğradı
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Diyarbakır'da Avukat Yasin İçli, borç- alacak nedeniyle anlaşmazlık yaşayan ve uzlaşmaya giden taraflardan iki kişinin silahlı saldırısında ayaklarından vurularak yaralandı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır'da 5-6 yıl önce yaşanan bir trafik kazasının trafik kazası ölümle sonuçlandı. Kazanın ardından hayatını kaybeden sürücülerden birinin avukatlığını üstlenen Avukat Yasin İçli, ölüme neden olan tarafça tehdit edilmeye başlandı. Kendisinden davadan çekilmesi istendi. Trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin avukatı Yasin İçli, ölüme neden olan tarafın avukatı tarafından Diyarbakır Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'ndeki bir plazaya davet edildi.

Yarım saatlik görüşmede tazminat tutarında anlaşmaya varılamaması üzerine iddiaya göre kazaya neden olan şahsın yakınları içeriye girerek Avukat Yasin İçli'ye silahla beş el ateş etti. Mermilerden ikisi İçli'nin ayaklarına isabet etti. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Avukat Yasin İçli'nin tedavisinin sürdüğü, olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Diyarbakır'da Avukat Yasin İçli bürosunda silahlı saldırıya uğradı

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDağıstan:

Silah taşıma , silahla her yer egirebilme vb önlenmdeikçe bu tür olayların önü alınamaz.Kişi , stentliyim diye içine girdii kurumun XRay cıhazından geçmeyip yandan geçiyor ama üzerinde silah var. Nasıl olacak..

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