Diyarbakır'da Avukat Yasin İçli bürosunda silahlı saldırıya uğradı

Diyarbakır'da 5-6 yıl önce yaşanan bir trafik kazasının trafik kazası ölümle sonuçlandı. Kazanın ardından hayatını kaybeden sürücülerden birinin avukatlığını üstlenen Avukat Yasin İçli, ölüme neden olan tarafça tehdit edilmeye başlandı. Kendisinden davadan çekilmesi istendi. Trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin avukatı Yasin İçli, ölüme neden olan tarafın avukatı tarafından Diyarbakır Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'ndeki bir plazaya davet edildi.

Yarım saatlik görüşmede tazminat tutarında anlaşmaya varılamaması üzerine iddiaya göre kazaya neden olan şahsın yakınları içeriye girerek Avukat Yasin İçli'ye silahla beş el ateş etti. Mermilerden ikisi İçli'nin ayaklarına isabet etti. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Avukat Yasin İçli'nin tedavisinin sürdüğü, olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.