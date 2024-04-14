Diyarbakır'da Atış Poligonunda Doktor Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde atış poligonuna giden doktor, atış yaptığı tabanca ile başından vurularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Fırat Mahallesi Urfa Bulvarı üzerinde bulunan bir atış poligonuna gelen doktor G.Ö. (33), elindeki tabancı ile atış yapmak istediği sırada başına dayayarak ateş etti.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde doktorun hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR