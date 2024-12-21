Diyarbakır'da Arazi Kavgası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Diyarbakır'da arazi kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 5 yaralıdan 1'i hayatını kaybetti.

Merkez Sur ilçesi kırsal Alibardak Mahallesi Pir Hüseyin mezrasında İmamoğlu ve Parçacı ailesi arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Veysi İmamoğlu hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.