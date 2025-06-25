Diyarbakır'da Anız ve Orman Yangınları Çıktı

Diyarbakır'da Anız ve Orman Yangınları Çıktı
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Diyarbakır'ın Silvan ve Çüngüş ilçelerinde çıkan anız ve orman yangınları geceyi aydınlattı. Yangın söndürme çalışmalarına TOMA ile müdahale ediliyor.

Diyarbakır'ın Silvan ve Çüngüş ilçelerinde çıkan anız ve orman yangınları geceyi aydınlattı. Yangın söndürme çalışmalarına TOMA ile müdahale ediliyor.

Edinilen bilgilere göre, Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi'nde anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Geniş alana yayılan yangın, geceyi aydınlattı. Bölgede yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Çüngüş ilçesinde ise, Arpadare Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, itfaiye ve vatandaşların yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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