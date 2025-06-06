4 kişinin hayatını kaybettiği apartman yangınına ilişkin 4 gözaltı

4 kişinin hayatını kaybettiği apartman yangınına ilişkin 4 gözaltı
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4 kişinin hayatını kaybettiği apartman yangınına ilişkin 4 gözaltı
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Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda anne ile 3 çocuğunun hayatını kaybettiği yangına ilişkin binanın müteahhidi, yöneticisi, şantiye şefi ve yapı denetim sorumlusu gözaltına alındı.

Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı.

YANGIN FACİASINDA 4 GÖZALTI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki apartmanda dün çıkan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında binanın müteahhidi, yöneticisi, şantiye şefi ve yapı denetim sorumlusu gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

4 kişinin hayatını kaybettiği apartman yangınına ilişkin 4 gözaltı

ANNE İLE ÇOCUKLARI HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda dün çıkan yangının ardından hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep (4) hayatını kaybetmişti.

4 kişinin hayatını kaybettiği apartman yangınına ilişkin 4 gözaltı

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıGüven önemlş:

koca bina yangın uyarı sistemi, dışardan yangın merdiveni neden yok. içerde yapılan yangın merdiveni zehirlenmesi engellemez

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıabdurrahman.dogru:

ben olayin basindan sonuna kadar olay yerindeydim, itfaiye personeli ve yetkilileri icin neden islem yapilmiyor.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıElazig Yasa:

Önümüzdeki yüzyıl içinde Türkiye de bina güvenliği ve iş güvenliği konusunda adım atılacağını umuyorum.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıHüseyin Keskin:

Yani yazık be ne diyim Allah rahmet eylesin

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıHalit:

Hetkes bir?eyler sallıyo şuan dan itibaren neden Türkiye deki binalar hemen denetlenmiyo???

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