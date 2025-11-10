Haberler

Diyarbakır'da 37 Kaçakçılık Operasyonu: 43 Gözaltı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği 37 operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve kaçak malzeme ele geçirildi. 43 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde düzenlenen 37 operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve kaçak malzeme ele geçirilirken, 43 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, ele geçirilen malzemelerin muhafazaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, diğer birimlerimizin de desteğiyle, ilimiz ve ilçelerinde 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet kapsamında, ülkemize kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında 37 operasyon gerçekleştirilmiştir. Yapılan operasyonlarda; 43 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmıştır. Operasyonlarda; 15 adet av tüfeği, 13 adet tabanca, 354 adet av tüfeği fişeği, 253 adet tabanca mühimmatı, 13 adet tabanca şarjörü, 201 adet tarihi sikke, 6 bin 536 paket kaçak sigara, 100 adet puro, 10 adet elektronik sigara, 21 adet kaçak cep telefonu, ele geçirilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
