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Diyarbakır'da aranan 137 şahıs yakalandı

Diyarbakır'da aranan 137 şahıs yakalandı
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda, farklı suçlardan aranan ve haklarında yakalama kararı bulunan 137 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Diyarbakır'da farklı suçlardan aranması bulunan 137 şahıs yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan asayiş ve diğer suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerince icra edilen operasyonlarda 20 yıl üzeri ve 2 yıl altı hapis cezası ile aranan toplam 137 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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