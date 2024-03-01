Diyarbakır'da 1 Milyon TL Değerinde Fiber Optik Kablo Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde eski su kuyusu içerisinde gizlenmiş 1 milyon TL değerinde fiber optik kablo ele geçirildi.

Valilikten yapılana açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Silvan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahası Eskiköy Mahallesi'nde 28 Şubat'ta elektrik kablolarının kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındığı ihbarı alındığı belirtildi.

Açıklamada, Silvan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından olayın aydınlatılması için yapılan titiz çalışmalar sonucunda; hırsızlık olayının meydana geldiği bölgeden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta arazide bulunan eski su kuyusu içerisine gizlenmiş piyasa değeri 1 milyon TL değerinde fiber optik kablo ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Y.G. isimli şüphelinin suça konu malzemelerle birlikte yakalanarak adli işlemleri tamamlanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği bilgisine yer verildi. - DİYARBAKIR