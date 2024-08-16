Diyarbakır'da büyük uyuşturucu operasyonu: 1 milyon 416 bin kök kenevir ve 241 bin kök skunk ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 1 milyon 416 bin kök kenevir ve 241 bin kök skunk ele geçirilirken, 2 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca dün bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla; Lice ilçesi Kayacık, Yalaza, Ortaç, Arıklı, Kabakaya, Dibek, Çağdaş ve Yolçatı mahallelerinde icrasına başlanılan "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Ali Okatan Narko-Terör Operasyonları"nın başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonlar kapsamında 1 milyon 416 bin 420 kök kenevir bitkisi, 241 bin kök skunk bitkisi, 25 kilogram kubar esrar ve 4 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilerek toplamda 1 milyon 657 bin 420 kök kenevir/skunk bitkisi numune alınmasını müteakip imha edilmiştir. Yakalanan 2 şüpheli şahıs adli işlemleri tamamlamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir." - DİYARBAKIR