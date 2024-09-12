Diyarbakır Baro Başkanı açıkladı: Asıl rapor İstanbul'dan gelecek

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin cinayetiyle ilgili Diyarbakır'dan ön ötopsi raporu geldi. Rapora göre Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadı. Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Narin'in kesin ölüm nedeni için birçok verinin gönderildiği İstanbul'dan geleceğini kaydetti.

ÖN ÖTOPSİ RAPORU: BAŞKA BİR DNA'YA RASTLANMADI

Henüz 8 yaşında olan ve vahşi bir cinayete kurban gittiği öğrenilen Narin Güran soruşturmasında aralarında aile üyeleri ve akrabalarının olduğu 22 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Soruşturmaya ilişkin daha önce öz amca Salim Güran ve minik Narin'in cansız bedenini suya gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı. Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğüne ilişkin soru henüz yanıt bulmazken Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndan önemli bir rapor geldi. Ön ötopsi raporuna göre, minik Narin'in cansız bedeni üzerinde başka bir DNA'ya rastlanmadı.

"19 GÜN SUDA BEKLEDİ, BAŞKA BİR DNA ÇIKMASI İHTİMALİ DÜŞÜKTÜ"

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, minik Narin'in kesin ölüm sebebi için asıl raporun İstanbul'dan beklendiğini kaydetti. Narin'in 19 gün suda bekleyen cansız bedeninden başka bir DNA çıkma ihtimalinin yüksek olmadığının altını çizen Eren, "Narin'in bedeninde ve çuvalın içinden alınan numunelerden herhangi bir DNA çıkmadı. Malesef Narin'in cansız bedeni 19 gün su altında kaldı. Bu süreç tespitin yapılmasına ilişkin koşulları ortadan kaldırıyor, süreci zorlaştırıyor" dedi.

"KESİN ÖLÜMÜ İÇİN RAPOR İSTANBUL'DAN GELECEK"

Eren açıklamasına şöyle devam etti: Bir insan üzerinden kendisine temas etmiş kişileri tespit etmek için kıl, saç, tükürük gibi DNA örneği ararsınız. Alınan numunelerin hiçbirinde 3. bir şahsa ait Narin'in üzerinde tespiti yapılacak bir DNA örneği yok. Bu sadece Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun ön raporu. Henüz ölüm sebebine ilişkin birçok verinin gönderildiği İstanbul'dan gelecek rapor gelmedi. Bunu da düzeltmemiz gerekiyor. Bazı sosyal medya hesaplarında ölüm nedenine ilişkin tespitin yapılmadığına yönelik bilgiler var. Bunu düzeltmiş olalım.