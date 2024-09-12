Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır Baro Başkanı açıkladı: Asıl rapor İstanbul'dan gelecek

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vahşi bir cinayete kurban giden minik Narin'in Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda gelen ön ötopsi raporuna göre, Narin'in üzerinde başka bir DNA'ya rastlanmadı. Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, minik Narin'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için birçok verinin gönderildiği İstanbul'dan gelecek raporun beklendiğini söyledi.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin cinayetiyle ilgili Diyarbakır'dan ön ötopsi raporu geldi. Rapora göre Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadı. Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Narin'in kesin ölüm nedeni için birçok verinin gönderildiği İstanbul'dan geleceğini kaydetti.

Diyarbakır Baro Başkanı açıkladı: Asıl rapor İstanbul'dan gelecek

ÖN ÖTOPSİ RAPORU: BAŞKA BİR DNA'YA RASTLANMADI

Henüz 8 yaşında olan ve vahşi bir cinayete kurban gittiği öğrenilen Narin Güran soruşturmasında aralarında aile üyeleri ve akrabalarının olduğu 22 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Soruşturmaya ilişkin daha önce öz amca Salim Güran ve minik Narin'in cansız bedenini suya gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı. Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğüne ilişkin soru henüz yanıt bulmazken Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndan önemli bir rapor geldi. Ön ötopsi raporuna göre, minik Narin'in cansız bedeni üzerinde başka bir DNA'ya rastlanmadı.

Diyarbakır Baro Başkanı açıkladı: Asıl rapor İstanbul'dan gelecek

"19 GÜN SUDA BEKLEDİ, BAŞKA BİR DNA ÇIKMASI İHTİMALİ DÜŞÜKTÜ"

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, minik Narin'in kesin ölüm sebebi için asıl raporun İstanbul'dan beklendiğini kaydetti. Narin'in 19 gün suda bekleyen cansız bedeninden başka bir DNA çıkma ihtimalinin yüksek olmadığının altını çizen Eren, "Narin'in bedeninde ve çuvalın içinden alınan numunelerden herhangi bir DNA çıkmadı. Malesef Narin'in cansız bedeni 19 gün su altında kaldı. Bu süreç tespitin yapılmasına ilişkin koşulları ortadan kaldırıyor, süreci zorlaştırıyor" dedi.

"KESİN ÖLÜMÜ İÇİN RAPOR İSTANBUL'DAN GELECEK"

Eren açıklamasına şöyle devam etti: Bir insan üzerinden kendisine temas etmiş kişileri tespit etmek için kıl, saç, tükürük gibi DNA örneği ararsınız. Alınan numunelerin hiçbirinde 3. bir şahsa ait Narin'in üzerinde tespiti yapılacak bir DNA örneği yok. Bu sadece Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun ön raporu. Henüz ölüm sebebine ilişkin birçok verinin gönderildiği İstanbul'dan gelecek rapor gelmedi. Bunu da düzeltmemiz gerekiyor. Bazı sosyal medya hesaplarında ölüm nedenine ilişkin tespitin yapılmadığına yönelik bilgiler var. Bunu düzeltmiş olalım.

Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

Adli Tıp Kurumu Nahit Eren Diyarbakır İstanbul 3-sayfa Kurban Hukuk Suç

Narin cinayetinde 9 kişi tutuklama talebi! Baba serbest bırakıldı, anne ve ağabey...

Narin cinayetinde 9 tutuklama talebi

 Amca ile yasak ilişkisi konuşuluyordu! İşte Narin'in annesinin o soruya savcılıkta verdiği cevap

Amca ile yasak ilişkisi konuşuluyordu! İşte Narin'in annesinin o soruya cevabı

 Anne bir sır mı saklıyor? İfadesinde çarpıcı detaylar var

Anne'nin sakladığı sır ne? İfadesinde çarpıcı detaylar var
Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sı var mı? Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen rapor geldi

Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sı var mı?
500

Yorumlar (2)

aydın şenol:

NARİN HABERLERİ ÜLKENİN GERÇEK GÜNDEMİNİ MANİPÜLE ETME OYUNUDUR

1
7
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
efootball 2025 ne zaman çıkacak, Türkçe Spiker var mı? Nakit para yasak mı? Nakit para kullanım limiti ne? 2 Aralık yükseleni nedir? 2 Aralık yükselen burcu 2 Kasım yükseleni nedir? 2 Kasım yükselen burcu 2 Ekim yükseleni nedir? 2 Ekim yükselen burcu 2 Eylül yükseleni nedir? 2 Eylül yükselen burcu Çanakkale elektrik kesintisi! 12-13 Eylül UEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Neslican Tay kimdir? "Demir Kadın" Neslican Tay ne zaman, neden öldü, hastalığı neydi? Neslican Tay öldü mü, yaşıyor mu? İnci Taneleri bugün var mı, yok mu 12 Eylül Perşembe? Hafsanur Sancaktutan kimdir? Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında, nereli? Hafsanur Sancaktutan hayatı ve biyografisi! Siyah Kalp Cihan kimdir? Siyah Kalp Cihan kim oynuyor, Cihan gerçekte kim?
title