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Diyarbakır Bağlar'da apartmanın zemin katında çıkan yangında can kaybı olmadı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Beş Nisan Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken daire kullanılamaz hale geldi, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir apartmanın zemin katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Bağlar ilçesi Beş Nisan Mahallesi'ndeki bir binanın zemin katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Dairede yaşayan vatandaşlar kendilerini dışarı atarken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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