'Evlat nöbeti'ni o başlatmıştı! Hacire annenin terör örgütünden kurtardığı evladı feci şekilde canına kıydı

Diyarbakır'da HDP il başkanlığı önünde bölücü terör örgütü PKK'ya başkaldırıp oğlunu örgütün elinden kurtaran sembol isim Hacire Akar, oğlunu kaybetti. 25 yaşındaki Mehmet Akar kendini yakarak intihar etti.

Dün gece saatlerinde merkez Sur ilçesinde tarihi surlara çıkan Hacire Akar'ın oğlu Mehmet Akar, kendini yaktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Akar, ekiplerin müdahalesiyle Dicle Üniversitesi Hastanesi yanık bölümüne sevk edildi. Yüzde 90 vücudunda yanık oluşan Akar, tedavi altına alındı. Terörün pençesinden kurtarılan Akar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"BİR ÇOCUĞU VAR, EŞİ HAMİLE"

Hastane önünde açıklamada bulunan ağabey Mustafa Akar, "Mehmet'tin durumu psikolojikti, örgütten kurtardıktan sonra toparlayamadı. Başımız sağ olsun, sorumlusu örgüttür, demek ki bırakmadılar peşini... 25 yaşında, bir çocuğu var, eşi hamile. Bize yapılan, herkese yapılmıştır. Başkasına yapmasınlar. Onu hayatta bağlamak için çok uğraştık, kurtaramadık. Örgütten dolayı psikolojisi bozuktu. Bizi rahat bırakmadılar" dedi.

'DİYARBAKIR ANNELERİ'NİN SEMBOL İSMİ

Öte yandan; Hacire Akar, 3 Eylül 2019 yılında HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne geçerek HDP ve bölücü terör örgütü PKK'ya karşı başkaldırıp evladını istemiş ve evladına kavuşup evlendirmişti. Akar'ın duruşu örgütte çözülmeleri hızlandırırken, 39 örgüt mensubunun da güvenlik güçlerine teslim olmasının önünü açmıştı.