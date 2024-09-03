Diyarbakır Anneleri'nin Evlat Nöbeti 6. Yılını Doldurdu

Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019 yılında başlattığı evlat nöbeti 6'ıncı yılına girdi. 6 yılda 482 aile nöbete katıldı, 55 aile çocuğuna kavuştu.

3 Eylül 2019 yılında Hacire Akar'ın oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK'ya katılmasını engellemek için başlattığı evlat nöbetti Diyarbakır'dan Van, Muş, Hakkari, Şırnak, İzmir ve Almanya'ya kadar uzandı. Altı yılda 482 aile oturma eylemine dahil oldu, ailelerin aralıksız tuttuğu evlat nöbetindeki çağrıları ve güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu 55 aile evladına kavuştu.

Evlat nöbeti 6'ıncı yılına girdi, eski HDP il başkanlığı önünde program düzenlendi. Birçok kentten STK temsilcileri, siyasi partiler ve aileler, evlat nöbetindeki ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Burada düzenlenen programda konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, cesur annelerin tam bin 827 gündür nöbette olduğunu, nöbetin 6'ıncı yılında 482 aile nöbete devam ederek umudu diri tutuğunu söyledi.

Altı yıldır dualarla, sabırla, cesaretle tutulan bu nöbettin, Şırnak'a, Hakkari'ye, Muş'a, Van'a, İzmir'e ve hatta Almanya'ya uzandığına değinen Aktaş, "Bu çabalar somut olarak meyvesini verdi ve hamdolsun ki, 55 evlat ailesine kavuştu. Yaptığımız çalışmalar ve tüm öngörülerimize göre şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, PKK terör örgütünün kanlı ellerinde tek bir evlat dahi kalmayacaktır" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve bakanımızın desteğiyle sürdürdüğümüz terörle mücadelemizde en büyük dayanaklarımızdan biri de sizlerin bu direniş ruhu, cesareti ve bu azmidir" diyen Aktaş, şöyle konuştu:

"Artık kirli düzenleri için kimseyi kandıramayan ve sizlerin evladını kaçırıp kendi evlatlarına yurtiçinde ve yurtdışında her türlü eğitim imkanını ve konforunu sağlayanların ipliği pazara çıkmıştır. Ülke içinde güvenliği sağlamanın yanı sıra yaptığımız sınır ötesi operasyonlarla bir güvenlik koridoru inşa ederek örgüte eleman devşiren bu mekanizmayı tamamen ortadan kaldıracağız."

Oğlu Tuncay Bingöl için evlat nöbetinde olan anne Fatma Bingöl, oğlunun 14 yaşındaki halini hatırladığını, şu anda oğlunun ne şekilde olduğunu hatırlayamadığını dile getirdi.

"Çocuklarımızı devletimize karşı kullanmalarını istemiyoruz"

Oğlunu istediğini, bütün anneler adına burada bu eylemi başlattıklarını belirten Bingöl, "Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle bu çocuklarımızı HDP'den, PKK'dan çıkartıp getireceğiz. 10, 14, 12 yaşındaki çocukların hakkı dağ değil, evleridir. Çocuklarımızın elindeki kalemi alıp götürüp dağda silah verdiler. 10 yıldır bu çocuklarımızın arkasından ağlayarak köşede olsun, salonda, evin içinde olsun yüzümüz bir gün gülmedi bu çocuklarımızın yüzünden. Çocuklarımızı devletimize karşı kullanmalarını istemiyoruz. Polisimize, askerimize silah sıkmalarını istemiyoruz. Burada şehit ailelerimiz var. Allah, onlara da sabır versin. Anneler olarak istemiyoruz çocuklarımızı askerimizi, polisimizi öldürsün. Polis, askerimiz de çocuklarımıza kursun sıkmasınlar" diye konuştu.

15 yaşında kaçırılan Özkan Aydın'ın babası Süleyman Aydın ise şunları söyledi:

"Bütün dünya biliyor ki HDP, Kandil'in şubesidir. Şimdi ki ismi ile DEM Parti. Bizim evlatlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı zehirleyerek terör örgütü PKK'nın önüne atan bunlardır. 6 yıldır burada evlatlarımızı isterken bütün dünya feryadımızı duydu bir tek HDP duymadı."

Program, konuşmaların ardından sona erdi. - DİYARBAKIR