Diyaliz Tedavisinin Ardından Entübe Olan Hastaların Durumu

Diyaliz tedavisinin ardından entübe edilen 14 hastadan 10'u normale döndü

Hastaların entübe sebebi henüz netlik kazanmadı

BURDUR - Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz makinesine girdikten sonra rahatsızlaşıp hastaneye geri dönen 33 hasta ambulanslar ile çevre hastanelere sevk edilmişti. Burdur İl Sağlık Müdürlüğü tarafından entübe edilen 14 hastanın 10'unun normale döndüğü ve enbüte sayısının 4'e düştüğü açıklanırken olayın sebebi henüz netlik kazanmadı.

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs Cumartesi günü 08.00- 12.00 ile 12.00- 16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetlerle hastaneye geri dönmüştü. Bunun üzerine hastane yönetimi gün içinde diyalize giren tüm hastaları hastaneye çağırıp yapılan tetkiklerin ardından gün içinde diyaliz merkezinde tedavi olan 33 hasta Afyon, Isparta, Antalya, Bucak'ta bulunan devlet hastaneleri ve özel diyaliz merkezlerine sevk edildi. Sevk edilen 33 hastanın 14'ü ise entübe edilmişti.

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hastaların sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada entübe olan hasta sayısının 4'e düştüğü bildirilerken hastaların rahatsızlanma sebebi hakkında henüz netlik kazanmadı.

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "25 Mayıs 2024 Cumartesi günü Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesinde yaşanan olayla ilgili olarak çevre illere nakilleri gerçekleştirilen hastalarımızın durumları hakkında süreç Müdürlüğümüz tarafından çok yakın takip edilmektedir.27.05.2024 Pazartesi günü itibarıyla; Antalya ilinde 23 hasta, Afyon ilinde 6 hasta, Isparta ilinde 3 hasta ve Denizli ilinde 1 hasta tedavi görmektedir. 3 hastamız Antalya ilinde, 1 hastamızda Afyon ilinde entübe durumdadır. Diğer hastalarımızın genel durumları iyi olup, yakın takipleri devam etmektedir" denildi.