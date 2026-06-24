Diyaliz hastası evinde mahsur kaldı, camdan yardım istedi

Arnavutköy'de evinde mahsur kalan diyaliz hastası vatandaş, camdan yardım istedi. Yoldan geçen bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin pencere korkuluklarını sökmesi ile vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Anadolu Mahallesi'nde yaşayan İsmail Vatansever (49) evinde yalnız bulunduğu sırada dairesinden çıkamadı. Diyaliz hastası olduğu öğrenilen ve üç günde bir düzenli tedavi görmek zorunda olan Vatansever, bir süre kapıyı açmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Vatansever daha sonra pencereye çıkarak çevreden yardım istedi. Yardım çağrısını duyan yoldan geçen bir vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, dairenin penceresindeki demir korkulukları sökerek içeriye girdi. Ekiplerin çalışmasının ardından mahsur kaldığı evden çıkarılan İsmail Vatansever, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Vatansever'in evde neden mahsur kaldığıyla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı