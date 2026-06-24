Haberler

Diyaliz hastası evinde mahsur kaldı, camdan yardım istedi

Diyaliz hastası evinde mahsur kaldı, camdan yardım istedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutköy'de diyaliz hastası İsmail Vatansever, evinde mahsur kalınca camdan yardım istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri pencere korkuluklarını sökerek hastayı kurtarıp hastaneye sevk etti.

Arnavutköy'de evinde mahsur kalan diyaliz hastası vatandaş, camdan yardım istedi. Yoldan geçen bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin pencere korkuluklarını sökmesi ile vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Anadolu Mahallesi'nde yaşayan İsmail Vatansever (49) evinde yalnız bulunduğu sırada dairesinden çıkamadı. Diyaliz hastası olduğu öğrenilen ve üç günde bir düzenli tedavi görmek zorunda olan Vatansever, bir süre kapıyı açmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Vatansever daha sonra pencereye çıkarak çevreden yardım istedi. Yardım çağrısını duyan yoldan geçen bir vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, dairenin penceresindeki demir korkulukları sökerek içeriye girdi. Ekiplerin çalışmasının ardından mahsur kaldığı evden çıkarılan İsmail Vatansever, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Vatansever'in evde neden mahsur kaldığıyla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı

İnsan hayatını hiçe sayan vurgun! 19 eczacı gözaltına alındı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kuyumcular artık bunu yapmak zorunda

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cimriliğin sınırı mahkemelik oldu! Eşine 'çay demleme' demenin bedeli ağır olabilir

Eşine "çay demleme" demenin bedeli ağır olabilir
Korkunç facia! Sıcak hava balonu alev aldı, 8 kişi hayatını kaybetti

Yürek yakan kare! Saniyeler sonra yaşanacaklardan habersizdiler
Tasma rezaletinde çarpıcı detay! Görüntüler için genç kadına para ödemiş

Gören dönüp bir daha baktı! Nedeni saatler sonra ortaya çıktı
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! Özel hareket sahaya indi

Kuş uçurtulmuyor! Özel harekat bile sahaya indi
Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu

Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
Doğada bulup topladılar! Yakalanınca 2 milyon TL ceza yediler

Doğada bulup topladılar! 2 milyon TL ceza yediler
Afra Saraçoğlu sezonun yorgunluğunu denizde attı! Verdiği pozlar olay oldu

Güzel oyuncu sezon yorgunluğunu denizde attı! Tatil pozları olay oldu