Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafından, İsrail güçlerince alıkonulan 'Madleen' adlı gemide bulunan Şuayb Ordu ve Yasemin Açar'ın serbest...
Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafından, İsrail güçlerince alıkonulan 'Madleen' adlı gemide bulunan Şuayb Ordu ve Yasemin Açar'ın serbest bırakıldığı ve İsrail'den ayrıldığı belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafından, İsrail güçlerince alıkonulan 'Madleen' adlı gemide bulunan Şuayb Ordu ve Yasemin Açar'ın serbest bırakıldığı ve İsrail'den ayrıldığı belirtildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa