Dışarı çıkarıldığı eğlence mekânında dehşet saçan şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de alkollü bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavga sonucu işyeri çalışanlarından Egemen Rahmi Demircioğlu'nu tabancayla vurarak öldüren şüpheli Onur Özkaya (28), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 24 Aralık gecesi Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta bulunan alkollü bir eğlence mekanında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte alkollü eğlence mekanına giden Onur Özkaya, iddialara göre çevresindeki masalara rahatsızlık verdiği için işletme çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı. Daha sonra aracıyla mekanın önüne gelen gelerek elindeki silahla içeri giren Özkaya, rastgele ateş etti. Mekan çalışanlarından 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Egemen Rahmi Demircioğlu'nu tabancayla vurdu. Göğsünden vurulan Demircioğlu, ağır yaralandı. Silahla ateş ederek Demircioğlu'nu yaralayan 28 yaşındaki Onur Özkaya ise çevredeki mekan çalışanları ve vatandaşlar tarafından darp edildi. Olay yerine gelen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Onur Özkaya'yı yaralı halde yakaladı.

Ağır yaralanan Demircioğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi Özkaya ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'Kasten Öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21 yaşındaki üniversite öğrencisi memleketi Tekirdağ'da toprağa verildi

Çalıştığı alkollü eğlence mekanında tabanca ile vurularak hayatını kaybeden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencisi Egemen Rahmi Demircioğlu, memleketi olan Tekirdağ'ın Saray ilçesinde toprağa verildi.

Öte yandan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, hayatını kaybeden öğrencisi Egemen Rahmi Demircioğlu için taziye mesajı yayınladı. Üniversitenin yayınladığı taziye mesajında şu ifadeler yer aldı:

"İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencimiz Egemen Rahmi Demircioğlu uğradığı elim saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Kederli ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileklerimizi sunar, öğrencimiz Egemen Rahmi Demircioğlu'na Allah'tan rahmet dileriz." - ESKİŞEHİR