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"Dişlerimi yaptıramıyorum" dedi, intihara kalkıştı

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Antalya'da bir kişi dişlerini yaptıramadığı gerekçesiyle, elinde kesici alet ve Kur'an-ı Kerim ile 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polisler 34 yaşındaki adamı uzun uğraşlar sonucu dişlerinin yaptırılmasına yardım edeceği sözü vererek ikna etti. Aşağı inen adam polis ekiplerine sarıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Pazarcı Mahallesi'nde hareketli dakikalar yaşandı. D-400 kara yolu üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın çatısına çıkan Hasan İ. (34) dişlerini yaptıramadığı gerekçesiyle intihar girişiminde bulundu.

KESİCİ ALET VE KUR'AN-I KERİM'LE ÇATIYA ÇIKTI

Elinde kesici bir alet ve Kur'an-ı Kerim olan şahsı çatıda gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri muhtemel bir düşme olayına karşı binanın altına branda kurarak önlem aldı.

DİŞLERİNİ YAPTIRMA SÖZÜYLE İKNA EDİLDİ

Polis ekipleri dişlerini yaptıramadığı için çatıya çıktığını söyleyen Hasan İ'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Hasan İ. yaklaşık 1.5 saat sonunda müzakereci polis ekipleri tarafından dişlerinin yaptırılmasına yardım edileceği sözü verilerek ikna edildi.

POLİSLERE SARILDI

Çatıdan indirilen adam polis ekiplerine sarıldı. Kontrol amaçlı Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan İ, daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

millet ne durumlara geldi

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Haber YorumlarıOrhan Özsoy:

Oh len ne güzel dünya bırakın atlasın

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Haber YorumlarıEjdeR karahanli:

mevzu dişler degil adam örnek vermiş geçinemiyorum öleyim daha iyi diyor sadece. ülkeyi yöneten ve bazı makarnacılarda herşey super diyor.

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