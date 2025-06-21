Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Ağaca Çarptı

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Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Ağaca Çarptı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde durağan otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir ağaca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarptı

BURSA - Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat B. idaresindeki 16 NJ 550 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü ve araçta yolcu konumunda bulunan Gamze H. sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ferhat B. ve Gamze H., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR AKTAŞ - 3.Sayfa
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