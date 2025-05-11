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Dini nikahla birlikte yaşadığı kadını kahvaltıyı geç hazırladığı için dövdü

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Adana'da 41 yaşında bir şahıs, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını kahvaltı sofrasını geç kurduğu gerekçesiyle darbetti. O anlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Adana'da Mustafa K. (41), dini nikahla birlikte yaşadığı Hatice D.'yi (32), kahvaltı sofrasını geç kurduğu için darbetti. O anlar, cep telefonuyla görüntülenirken, kıraathanede otururken gözaltına alınan Mustafa K., Hatice D. şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi 1654 Sokak'ta meydana geldi. Mustafa K., kahvaltı sofrasını geç kuran dini nikahla birlikte yaşadığı Hatice D.'ye sinirlenip, çaydanlığı yere attı. Çift arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mustafa K., Hatice D.'yi darbetti. Arbedenin ardından Mustafa K., hafif ticari aracına binip, gitmek istedi. Hatice D. bağırarak sokağa çıkıp, Mustafa K.'ye tepki gösterdi. O anlar, mahalleli tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

KIRAATHANEDE OTURURKEN GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine harekete geçen Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Mustafa K.'yi, mahalledeki kıraathanede otururken gözaltına aldı. Hatice D.'nin şikayetçi olmaması üzerine Mustafa K., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Dini nikahla birlikte yaşadığı kadını kahvaltıyı geç hazırladığı için dövdü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAbdullah Oruç:

NE BİÇİM BAŞLIK NİNİ NİKAHLI HANIMI İŞTE TABİ KAHVALTI HAZIR DEĞİL SE SENNHAZIRLIYI VER BAK BEN PAZAR GÜNLERİ AİLEME KAHVALTI HAZIRLIYORUM

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