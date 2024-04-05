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Dinar'da Seçim Kutlaması Tüfekle Havaya Ateş Açan Şahıs Gözaltına Alındı

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde seçimleri kazanan bir muhtarın yakınının tüfekle havaya ateş açtığı ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığını fark eden jandarma ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar'a bağlı Tatarlı beldesinde gerçekleştirilen mahalli idari seçimlerinde seçimi kazanan bir muhtar adayının yakını H.Ç., isimli şahıs tüfekle havaya ateş açarak kutlama yaptı. H.Ç., ardından bu anların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Olay üzerine harekete geçen jandarma ekipleri şahsın adresine baskın düzenledi. Baskında olayda kullanılan tüfek ele geçirilirken, şahsa ise idari para cezası kesildiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Dinar Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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