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Dinar'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Dinar'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Cerityaylası köyünde otluk alanda çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bazı ağaçlar zarar görürken, soğutma çalışmaları sürüyor ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası söndürüldü.

Yangın, Dinar ilçesine bağlı Cerityaylası köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yayla yakınındaki otluk alandan dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Dinar Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında bazı ağaçların zarar gördüğü öğrenilirken, soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede ayrıca yangının çıkışı nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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