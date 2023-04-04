Dilencinin yarım günlük mesaisi! Üzerinden çıkan paraya inanamayacaksınız

Adana'nın Sarıçam ilçesinde sabahtan öğlene kadar dilenen bir şahsı yakalayan zabıta ekipleri üzerinde de 2 bin 110 TL ele geçirdi.

Sarıçam Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayını kullanarak vatandaşların dini duygularını sömürüp para kazanan dilencilere yönelik çalışma yaptı.

PARA ALDIĞINI FARK EDİP HAREKETE GEÇTİLER

Zabıta ekiplerinin yol kenarında dilenen bir kişiyi bir süre gözetledikten sonra sürekli para aldığını görüp yanına giderek dilencilik faaliyetini sonlandırıp zabıta müdürlüğüne götürdü.

ÜZERİNDEN 2 BİN 110 LİRA ÇIKTI

Burada yapılan üst aramasında dilenciden 2 bin 110 lira para çıkması zabıtayı bile şaşırttı. Zabıta paraya el koyarken şahsa da Kabahatler Kanunundan işlem yaptı.

İşte o dilenci ve topladığı paralar;