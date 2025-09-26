Haberler

Dilencinin para saklama taktiği yok artık dedirtti

Güncelleme:
Sivas'ta, zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimler esnasında, bir dilenci kadının döner ekmeği içerisine sakladığı para zulası bulundu.

PARAYI BAKIN NEREYE SAKLAMIŞ?

Dilenci şahsın üzerini arayan zabıtalar, ekmeğinin içeresine saklanmış paraları buldu. Paralara tutanakla el koyan zabıta ekipleri, dilenci kadın hakkında da Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
