Dilek Tepe'den Deniz Akkaya'ya Suç Duyurusu

Daha önce Memleket Partisi Adana İl Başkanlığı görevini yürüten ve Muharrem İnce ile birlikte CHP'ye geçen Dilek Tepe, sosyal medya hesabından kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü Deniz Akkaya hakkında suç duyurusunda bulundu.

Muharrem İnce, CHP'den ayrılıp Memleket Partisini kurduğunda Dilek Tepe de Adana İl Başkanı oldu. Yine İnce, Memleket Partisi'ni lağvedip CHP'ye geçtiğinde Tepe de onunla birlikte CHP'ye geçti. Tepe, kendisinin bir siyasetçi olduğunu ve liderine karşı Deniz Akkaya'nın hesabından, "Sayın Muharrem İnce, bu fotoğraf verdiğiniz adamın vatandaşa ağır hakaretlerine bir şey demeyecek misiniz? Fotoğraf verdiğiniz şahıs ara vermeden vatandaşa hakaret ediyor" mesajı atıldığını buna karşılık olarak, "Ne alaka şimdi bu. Sayın İnce öğrencilerin, geleceğini durumunu paylaşıyor. Siz neyden bahsediyorsunuz" mesajı attığını söyledi.

"Benim fiziksel görünümümle, kilomla, göbeğimle dalga geçti"

Tepe, bu mesajın ardından çok ağır hakaretlere maruz kaldığını öne sürerek, "Muharrem İnce'nin eğitimle alakalı bir tweetinin altına böyle bir şey yazmasını ben yadırgadım açıkçası. Kendisine dedim ki, 'Sayın Deniz hanım, bunun yeri burası değil ki. Gidin yargıda şikayetçi olun. Eğitimle alakalı keşke bir sıkıntıyı paylaşsaydınız, bir toplumu en azından ünlü biri olarak ses getirmiş olurdu' diye ifadesini kullandıktan sonra, aradan bir 5 dakika geçti. Kendisi benim profilimdeki resmimi alarak, benim fiziksel görünümümle, kilomla, göbeğimle dalga geçti. Çirkin ifadelerde bulundu. 'Cahilsiniz' dedi. Özellikle şunu söyledi, 'Sizi kocanız dövemiyor. Gelin ben sizi döveyim.' Bunlarla alakalı zaten bende ekran resimleri mevcut. Ben kendisinden şikayetçi oldum" diye konuştu.

"Benim Adana'da Teneke Mahallesi'nde büyüdüğümü kendisi söylemiş"

Tepe, sosyal medyada bir sohbet odası kurulduğunu oraya katıldığında da hakaretlerin devam ettiğini iddia ederek şunları kaydetti:

"O odaya katıldım. Sonra bana kendisi 'Sen kötü kadınsın. Senin gibi kadınların ölmesine ben sevinirim' diye bir ifadede bulundu. Zaten bunların hep kayıtları da mevcuttur. Yani benim burada aslında en büyük üzüntüm; topluma mal olmuş bir bayanın, bir sanatçının, bir kadına karşı ne olursa olsun yapılan şiddetin karşısında durması gerekirken şiddetten, hakaretten, aşağılayıcı sözlerden bahsetmesi hoş değil. Benim Adana'da Teneke Mahallesi'nde büyüdüğümü kendisi söylemiş. Kendisine şunu söylemek istiyorum, Teneke Mahallesi dediği şeyler müstakil evlerden ve gecekondulardan bahsediyor. Kendisi zaten bu halkın sayesinde buralara geldi. Şu an konforlu hayatını bu sayede yaşıyor. Ben bu aşağılayıcı, ekonomik düzeyde küçültmesini zaten çok mide bulandırıcı şeyler olarak görüyorum."

Tepe, "Kendisinin de sorunları olduğunu biliyorum. Çocuğuyla alakalı yaşadığı o süreçte ben kendisine çok üzülmüştüm. Ama görüyorum ki bu kadın rahat durmadı. Artık buna kadın diye ifade ediyorum ama kadın da demek istemiyorum. Bir kadının ölmesini isteyen bir kadından bir cani çıkması beni gerçekten çok üzüyor. O yüzden bu konuda ben şikayetçi oldum" dedi. - ADANA