Dilan Polat ve Sıla Doğu sağlık kontrolüne Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi
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Dilan Polat ve Sıla Doğu sağlık kontrolüne Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildiİSTANBUL Tutuklanan Dilan Polat ve Sıla Doğu sağlık kontrolüne Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Dilan Polat ve Sıla Doğu sağlık kontrolüne Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi
İSTANBUL Tutuklanan Dilan Polat ve Sıla Doğu sağlık kontrolüne Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa