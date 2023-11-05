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Dilan Polat ve Sıla Doğu sağlık kontrolüne Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi

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3. Sayfa Haberleri

Dilan Polat ve Sıla Doğu sağlık kontrolüne Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildiİSTANBUL Tutuklanan Dilan Polat ve Sıla Doğu sağlık kontrolüne Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Dilan Polat ve Sıla Doğu sağlık kontrolüne Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi

İSTANBUL Tutuklanan Dilan Polat ve Sıla Doğu sağlık kontrolüne Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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