Dilan Polat ve Eşi Gözaltından Serbest Bırakıldı

Uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan Dilan Polat, eşi Engin Polat ve diğer iki kişi, serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat, eşi Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan'ın uyuşturucu kullandığını dair sosyal medyada paylaşılan videoya ilişkin soruştura başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bahsi geçen videoda yer alan 4 kişiyi gözaltına aldı. Gece 04.30 sıralarında Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünde geçirilen Polat çifti, işlemleri için emniyete götürüldü.

Serbest bırakıldığını avukatı duyurdu

Şüpheliler, emniyette ki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Polatların serbest kaldığını avukatı Sevinç Horoz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu Horoz açıklamasında "Müvekkillerin ev araması sonucu herhangi bir suç unsuru tespit edilmemiştir. Engin Polat ve Dilan Polat, ifadeleri tamamlandıktan sonra serbest bırakılmıştır." dedi. - İSTANBUL