İsrail'den Ramazan'ın başında skandal karar

İsrail'den Ramazan'ın başında skandal hamle! Tamamını iptal ettiler
Sabaha karşı gözaltına alınan Polat çifti serbest bırakıldı

Sabaha karşı gözaltına alınan Polat çifti için karar verildi
Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket

Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket! Fark iyiden iyiye açılıyor
Cübbeli Ahmet kızının çakarlı lüks ciple görüntülenmesine ilişkin ilk kez konuştu

Kızı çakarlı lüks ciple görüntülenen Cübbeli Ahmet sessizliğini bozdu

Dilan Polat ve Eşi Gözaltından Serbest Bırakıldı

Dilan Polat ve Eşi Gözaltından Serbest Bırakıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan Dilan Polat, eşi Engin Polat ve diğer iki kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Avukatı, müvekkillerin ev aramasında suç unsuru bulunmadığını açıkladı.

Uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan Dilan Polat, eşi Engin Polat ve diğer iki kişi, serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat, eşi Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan'ın uyuşturucu kullandığını dair sosyal medyada paylaşılan videoya ilişkin soruştura başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bahsi geçen videoda yer alan 4 kişiyi gözaltına aldı. Gece 04.30 sıralarında Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünde geçirilen Polat çifti, işlemleri için emniyete götürüldü.

Serbest bırakıldığını avukatı duyurdu

Şüpheliler, emniyette ki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Polatların serbest kaldığını avukatı Sevinç Horoz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu Horoz açıklamasında "Müvekkillerin ev araması sonucu herhangi bir suç unsuru tespit edilmemiştir. Engin Polat ve Dilan Polat, ifadeleri tamamlandıktan sonra serbest bırakılmıştır." dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

"Yemediğimi yedirmem" sloganıyla satış yapan firma vatandaşı şoke etti
img

Zelenskiy'e Beyaz Saray'ın ardından bir şok da kendi ülkesinden
img

Konuğunun aylık kazancını duyunca Bakan Yerlikaya'ya seslendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teravih namazında doğal gaz sıkıntısı! 16 kişi hastaneye kaldırıldı

Teravihte korku dolu anlar! Cemaat apar topar hastaneye kaldırıldı
Otellere fuhuş operasyonu! Kapıdaki mühürleri böyle kamufle ettiler

Otellere fuhuş operasyonu! Kapıdaki mühürleri böyle kamufle ettiler
Zelenskiy'e fırçası Trump'a pahalıya patladı! Tüm satışları durdurdular

Zelenskiy'e fırçası Trump'a pahalıya patladı! Tüm satışları durdurdular
Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı! İstifa mesajı çok ilginç

Zorlu Holding CEO'su gözaltında! İstifa mesajı çok ilginç
AK Parti kaynaklarından uyarı: İran, İmralı sürecinden rahatsız

Öcalan'ın çağrısıyla ilgili kritik uyarı: O ülke harekete geçebilir
Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor

Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.