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Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyor mu?

Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyor mu?
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Cezaevinden çıktıktan sonra eski yaşam tarzına hızla geri dönen ve ardı ardına paylaşımlarda bulunan Dilan Polat, bu kez eşi Engin Polat'la boşanacakları iddiasıyla gündeme geldi.

'Kara para aklama' ve 'vergi kaçırma' suçlamaları sebebiyle tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti, yaklaşık 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Tutuklanmadan önce sosyal medyada sergilediği lüks yaşamı dikkatleri çeken Dilan Polat, tahliyesi sonrasında da eski hayat tarzına hızla dönmeye başladı.

BOŞANIYORLAR MI?

Ancak Polat çifti, son olarak, boşanacakları iddiasıyla gündeme geldi. Beyaz TV'de ekranlara gelen "Söylemezsem Olmaz" isimli programda Didem Delen, "Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyorlar. 19 Aralık'ta suç iddialarıyla ilgili mahkemeleri var. Boşanma için başvuru yapılmış. İkinci mahkeme zamanı boşanmış bir çift olacaklar. Neden boşanıyorlar? Geçimsizlik sebebiyle değil; altında çok farklı sebepler var. Şirketler Dilan Polat'ın üzerine... Engin Polat, cezai indirimden faydalanmak istiyor" diye konuştu.

İDDİALARA YANIT GELDİ

Söz konusu iddiaların sosyal medyanın gündemine düşmesinin ardından Dilan Polat'tan yanıt gecikmedi. Polat, paylaşımında "Söyleyin de o tarihte orada olalım" ifadelerine yer verdi.

Bir sonraki paylaşımında ise Engin Polat'la konuştuğu anlara yer veren Dilan Polat, "Emlakçıdaymışsın Engin evi terk ediyormuşsun" diyerek yapılan haberleri ti'ye aldı.

Engin Polat ise eşine, "Benim evim sensin" diye cevap verdi.

Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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