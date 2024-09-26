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Dilan Polat cezaevinden çıktıktan sonraki ilk anlarını paylaştı

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Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Dilan Polat, sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya devam ediyor. Polat bu sefer de cezaevinden çıktıktan sonra eve geldiği ilk anları paylaştı. Paylaştığı videoda yürümekte güçlük çektiği ve baygınlık geçirdiği görülüyor.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat, yaklaşık 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra Ağustos ayında tahliye oldu. Ünlü fenomen, tutuklu kaldığı dönemi anlatarak eski günlerdeki gibi sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Dilan Polat cezaevinden çıktıktan sonraki ilk anlarını paylaştı

"CEZAEVİNDEN DERS ÇIKARMAMIŞ"

Paylaşımları binlerce kişi tarafından takip edilen Dilan Polat, attığı hikayelerle adından söz ettirmeyi sürdürüyor. İzleyicilerin "Ders çıkarmamış", "Aynı devam ediyor" gibi yorumlarına aldırış etmeyen Polat, son olarak cezaevinden çıktıktan sonraki anlarını paylaştı.

Dilan Polat cezaevinden çıktıktan sonraki ilk anlarını paylaştı

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Cezaevinden çıktıktan sonra evdeki ilk anlarını hikayesinde gösteren Polat'ın aşırı kilo kaybı yaşadığı ve yüzündeki yorgunluğun dikkat çektiği görüldü. Ayakta durmakta zorlanan Polat, arabadan inerken yakınlarından yardım aldı. İki kişinin desteğiyle eve ulaşmaya çalışan Dilan Polat, videonun sonunda baygınlık geçirdi. Polat'ın yürüyemediği görülürken, o halde nasıl araba kullandığı ise merak konusu oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı 'Yürüyemiyor ama araba kullanıyor' diye Polat'a tepki gösterdi.

Dilan Polat cezaevinden çıktıktan sonraki ilk anlarını paylaştı
Kaynak: Haberler.com / Ebrar Ünaldı - 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

Davut YALANCI:

Polatcanlar demişti zaten. Süleymen soylu her an yanımızda.. Ne zaman başımız sıkışsa hep yanımızda. Bir alo ile her sorunumuzu çözüyor demişti....

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Hayri:

Huylu huyundan vazgeçmez ne yapacaktı yani evde oturup patates oturtma mı pişirsin roman mı yazsın resimmi yapsın piyanoya mı takılsın ne yapacak tadını almış bu işin ufak ufak eski günlere dönecek işte şimdilik durumu kontrollu götürüyor

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