Dilan Polat cezaevinden çıktıktan sonraki ilk anlarını paylaştı

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat, yaklaşık 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra Ağustos ayında tahliye oldu. Ünlü fenomen, tutuklu kaldığı dönemi anlatarak eski günlerdeki gibi sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

"CEZAEVİNDEN DERS ÇIKARMAMIŞ"

Paylaşımları binlerce kişi tarafından takip edilen Dilan Polat, attığı hikayelerle adından söz ettirmeyi sürdürüyor. İzleyicilerin "Ders çıkarmamış", "Aynı devam ediyor" gibi yorumlarına aldırış etmeyen Polat, son olarak cezaevinden çıktıktan sonraki anlarını paylaştı.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Cezaevinden çıktıktan sonra evdeki ilk anlarını hikayesinde gösteren Polat'ın aşırı kilo kaybı yaşadığı ve yüzündeki yorgunluğun dikkat çektiği görüldü. Ayakta durmakta zorlanan Polat, arabadan inerken yakınlarından yardım aldı. İki kişinin desteğiyle eve ulaşmaya çalışan Dilan Polat, videonun sonunda baygınlık geçirdi. Polat'ın yürüyemediği görülürken, o halde nasıl araba kullandığı ise merak konusu oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı 'Yürüyemiyor ama araba kullanıyor' diye Polat'a tepki gösterdi.