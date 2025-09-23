Dikkat çeken kulis! Terör örgütü üyelerinin durumu için TBMM hangi adımları atacak?

Gazeteci Sinan Burhan, edindiği kulis bilgilerini "Suça bulmamış örgüt üyeleri, örgüt, kendisini feshederse "örgüt üyeliği" suçu düşmüş sayılacak" ifadeleriyle paylaştı.

Terör örgütü Pkk'nın silah bırakmasının ardından gözler TBMM'ye çevrildi. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda çalışmalar devam ederken TBMM'de yapılacak yasal düzenlemeler de merak konusu oldu.

EDİNDİĞİ KULİS BİLGİLERİNİ PAYLAŞTI

Öte yandan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, sosyal medya hesabından edindiği son kulis bilgilerini paylaştı.

"Meclisten yeni adım. PKK Örgütü üyelerinin durumu ne olacak?" başlığıyla yaptığı paylaşımda Burhan şu ifadeleri kullandı: "Örgüt üyesi olmakla birlikte suça karışmamış olanlarla ilgiliTCK 221. 2. fıkrasındabir düzenlemeyapılacak. Örgüt, kendisini feshederse bu kişilerin "örgüt üyeliği" suçu düşmüş sayılacak. Dolayısıyla bu gruptaki kişiler herhangi bir ceza almayacak."

Burhan ayrıca şöyle yazdı: "Silahlı eylemlere bulaşmış örgüt mensupları için farklı görüşler bulunuyoruz. Birinci görüş: Suça bulaşmış örgüt mensuplarınaceza indirimi ve ardından denetimli serbestlik uygulanması. İkinci görüş: Ceza indirimi yapılmaksızınyargılama ve infazlar durdurulacak. Eğer örgüt mensubu belirli bir süreç içindeherhangi bir suça karışmazsa serbestliği devam edecek. Ancak suça karışması halinde cezası iki kat artırılacak. Bu bir af değil ceza indirimidir. Bu bağlamda terör suçu dışındaki suçlarda infaz düzenlemesine dahil olabilir."