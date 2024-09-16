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Dikili Meclis Üyesi Ata Uysal Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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Cumhuriyet Halk Partisi Dikili Meclis Üyesi Ata Uysal, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 22 yaşındaki genç meclis üyesinin ölümü, ailesi ve partisini yasa boğdu.

Cumhuriyet Halk Partisi Dikili Meclis Üyesi Ata Uysal, gece saatlerinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 22 yaşındaki genç meclis üyesinin ölümü, ailesi ve partisini yasa boğdu.

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında Dikili-Çandarlı Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Dikili Meclis Üyesi Ata Uysal (22), direksiyon hakimiyetini kaybederek araçla birlikte sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma yolda güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralanan Uysal, ambulansla Bergama Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç meclis üyesi Ata Uysal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ata Uysal'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, 22 yaşındaki genç meclis üyesinin ölümü, ailesi ve partisini yasa boğdu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisi Politika 3-sayfa trafik Dikili Kaza

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