Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi! Valilik'ten açıklama var
Gezi Parkı davasında 3 beraat

Gezi Parkı davasında 3 isim beraat etti
Filistinli gruplardan yazılı açıklama: Trump'ın Gazze planı bir savaş ilanı

Trump'ın tehdidine gerilimi tırmandıracak yanıt: Bu bir savaş ilanıdır
'Ölümümüzden o sorumludur' paylaşımı yapan baba kanlar içinde, kızı ise ölü bulundu

Bu paylaşım sonrası eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Dikili'de Boş Havuzda Mahsur Kalan Buzağı Kurtarıldı

Dikili'de Boş Havuzda Mahsur Kalan Buzağı Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Dikili ilçesinde inşaat halindeki bir villa kompleksinin havuzuna düşen buzağı, itfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucunda kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesinde bir vilanın boş olan havuzuna düşen buzağı, itfaiye erlerinin dakikalar süren çabaları sonucu kurtarıldı.

Olay, önceki akşam Çandarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İnaşaat halindeki bir villanın boş olan havuzunda buzağı olduğunu farkeden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Havuz içerisinde dolanarak çaresiz bekleyen buzağı için itfaye görevlileri bölgeye geldi. Bir görevli havuz içerisinde, diğer ekip üyeleri havuz dışında dakikalarca buzağıyı kurtarmaya çalıştı. İtfaiye erlerine zor anlar yaşatan sevimli buzağı, uzun uğraşlar sonucu gövdesinden yukarı çekilerek havuzdan çıkarıldı. Buzağı daha sonra sahibine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
img

Dizi setinden aşk doğdu
img

19'luk Fadime'den "Zorla evlendirildi" diyenlere videolu yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu

İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti

İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı
Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak

Trump saat verdi: Bu yapılmazsa gerçekten kıyamet kopacak
FETÖ firarisi Hakan Şükür'e tazminat kazandıran hakimler hakkında HSK'ya ihraç talebi

FETÖ firarisi Hakan Şükür'le ilgili gündem yaratacak gelişme
3'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış

Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.