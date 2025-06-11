Didim'de tur otobüsüne saldıran 5 şüpheli tutuklandı

Didim'de tur otobüsüne saldıran 5 şüpheli tutuklandı
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Didim'de tur otobüsüne saldıran 5 şüpheli tutuklandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde trafikte çıkan tartışmanın ardından yabancı turistleri taşıyan tur otobüsüne taşlı saldırıda bulunan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde sürücülüğünü K.E.´nin yaptığı ve içerisinde yabancı turistlerin bulunduğu tur otobüsü, Akbük Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir otomobildeki kişilerle trafikte tartışmaya girdi.

Didim'de Tur Otobüsüne Taşlı Saldırı: 5 Şüpheli Tutuklandı

TUR OTOBÜSÜNE SALDIRDILAR

Tartışmanın büyümesi üzerine otomobildeki kişiler, otobüsün önünü keserek sürücüye hakaret etti ve aracı taşladı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anları, otobüs içerisindeki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Didim'de Tur Otobüsüne Taşlı Saldırı: 5 Şüpheli Tutuklandı

ŞOFÖR HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırı sonucunda hafif şekilde yaralanan otobüs şoförü K.E., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Didim'de Tur Otobüsüne Taşlı Saldırı: 5 Şüpheli Tutuklandı

TUTUKLANDILAR

Olayın ardından bölgede inceleme başlatan jandarma ekipleri, saldırıya karıştığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Sabah adliyeye sevk edilen İ.H.K (25), M.K (30), M.K (31), M.T (27) ve M.K (27) isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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