Didim'de tur otobüsüne saldıran 5 şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Didim ilçesinde trafikte çıkan tartışmanın ardından yabancı turistleri taşıyan tur otobüsüne taşlı saldırıda bulunan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde sürücülüğünü K.E.´nin yaptığı ve içerisinde yabancı turistlerin bulunduğu tur otobüsü, Akbük Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir otomobildeki kişilerle trafikte tartışmaya girdi.
TUR OTOBÜSÜNE SALDIRDILAR
Tartışmanın büyümesi üzerine otomobildeki kişiler, otobüsün önünü keserek sürücüye hakaret etti ve aracı taşladı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Saldırı anları, otobüs içerisindeki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
ŞOFÖR HASTANEYE KALDIRILDI
Saldırı sonucunda hafif şekilde yaralanan otobüs şoförü K.E., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
TUTUKLANDILAR
Olayın ardından bölgede inceleme başlatan jandarma ekipleri, saldırıya karıştığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Sabah adliyeye sevk edilen İ.H.K (25), M.K (30), M.K (31), M.T (27) ve M.K (27) isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.