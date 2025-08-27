Didim'de 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Didim'de 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde, Zırtlan Koyu mevkiinde yapılan bir operasyon neticesinde, aralarında 1 çocuğun da bulunduğu toplam 28 düzensiz göçmen yakalandı. Olay, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait insansız hava aracı tarafından tespit edilen bir grup düzensiz göçmenle ilgili gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda gerçekleşti.

Aydın'ın Didim ilçesi Zırtlan Koyu mevkiinde 1'i çocuk toplamda 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Olay, 25 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait insansız hava aracı (İHA) tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (KB-4), Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Didim/Koldestim) ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kıyıda yapılan müşterek operasyon sonucunda aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 28 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.2'lik bir deprem daha meydana geldi

Şehir beşik gibi sallanıyor! Korkutan bir deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşuyu Türkiye korkusu sardı: Haritadan silinebiliriz

Komşuyu Türkiye korkusu sardı: Haritadan silinebiliriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.