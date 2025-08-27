Didim'de 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi Zırtlan Koyu mevkiinde 1'i çocuk toplamda 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Olay, 25 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait insansız hava aracı (İHA) tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (KB-4), Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Didim/Koldestim) ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kıyıda yapılan müşterek operasyon sonucunda aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 28 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN