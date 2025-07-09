Didim Açıklarında 21 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Didim ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen (beraberinde 9 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN