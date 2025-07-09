Didim Açıklarında 21 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Didim Açıklarında 21 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında motor arızası yapan bir lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Didim ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen (beraberinde 9 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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